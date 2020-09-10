Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Çatal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.