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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 18:36 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ve , şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
 
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Çatal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
 
Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
 
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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