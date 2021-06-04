Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Necati Yatkak ve Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
04 Haziran 2021 Cuma - 21:32 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 21:32