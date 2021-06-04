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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

04 Haziran 2021 Cuma - 21:32 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 21:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Necati Yatkak ve Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit
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