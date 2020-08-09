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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

09 Ağustos 2020 Pazar - 15:09 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da uygulamadan kaçan sürücüyü takip sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit başsağlığı mesajı
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