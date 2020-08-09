Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
09 Ağustos 2020 Pazar - 15:09 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 15:09