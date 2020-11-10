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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimi kazanan Biden'a mesaj!

10 Kasım 2020 Salı - 18:39 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 18:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı göndererek, "Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda. "Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
 

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