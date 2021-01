Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması!

Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir. Ancak siyaset te asıl belirleyici olan yüz yüzedir. AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmada zorluk yoktur. Türkiye'nin en yaygın teşkilat ağına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir. En büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görüp çalışmaktır. Yılın her günü milletimizle mâl olmayanın seçim günü diyecek sözü olmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayan, yanlış yerde yanlış göreve talip demektir.Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız. Gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak Cumhur İttifakı yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.