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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar: Onları acı bir akıbet bekliyor

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 12:01 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'daki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletimizin beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk  ordusunun hiçbir birliğinin sancağının, son neferi de can vermeden toprağa  düşmediğini belirterek, "Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden  mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar  yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı  torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun  başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk  yoktur." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan helikopterle Tekirdağ'ın Çorlu  ilçesine geldi.
 
105. Topçu Alay Komutanlığı'na geçen Erdoğan, burada gerçekleşen 41.  Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.
 
 
 
Erdoğan törende, "41. Komando Tugay Komutanlığı mensuplarına kutsal  bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak yüce Türk milletinin  Tugayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı  Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak  şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur.  Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim.  Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz  olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadeleriyle sancağı Saray  İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Süleyman Akbay'a teslim etti. Akbay, devir  teslim andını okuyarak sancağı Erdoğan'ın elinden teslim aldı.
 
 
Erdoğan, sancak töreninin ardından katılımcılara hitap etti. Biraz  önce milletin emaneti olan tugay sancağını Albay Süleyman Akbay'a teslim  ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Askerlikte sancağının anlamını, önemini, gerektiğinde can pahasına  korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hamdolsun  Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa  düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin  her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır.
 
 
 
 Bugün  de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu  her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor  olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı  Kuvvetlerinin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin  elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde  mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando  birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler  inancınızla yüreğinizle bileğinizle cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin  istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş  kahramanlarımızsınız."
 
 
"Komandolar, düşmanın ve teröristin korkusu"
Erdoğan, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi  getiren komandoların düşmanın ve teröristin korkusu, milletin ve dostların güven  kaynağı olduğunu ifade ederek, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza,  ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet  bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz  dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır." dedi.
 
 
İstiklal Marşı'nda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve ilelebet  muhafaza edecek olan milletin daima komandoların yanında olduğunu dile getiren  Erdoğan, yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmeyeceğini  söyledi.
 
 
Komandolara hitaben "Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız  isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun." diyen  Erdoğan, bin yıldır bu toprakları vatan olarak muhafaza etmek için bir gül  bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitleri, gazileri, kahramanları  rahmetle yad etti.
 
 
 
Erdoğan, halen sınır boylarında ve sınır ötesinde terörle mücadelede  ve harekatlarda görev başında olan kahramanları da Allah'ın muhafaza ve muzaffer  etmesi temennisinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından askerleri selamladı.

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