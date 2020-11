Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar: Onları acı bir akıbet bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağının, son neferi de can vermeden toprağa düşmediğini belirterek, "Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur." dedi.