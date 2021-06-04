Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı ve çiftçilere büyük müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MFA Kocayusuf Öaske Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkısı olacağına inanıyorum.

Salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Giderek yükselen başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin elbette önemli payı bulunuyor. Türkiye'nin ilk biyo maskesi ile Emniyet'in kullanımı için üretilen tam ve yarım yüz maskesi bu ürünlerden bir kaçıdır.

Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam, üretim ve son olarak da ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor.

Yetmez, bunu yayılmacı ihracat anlayışıyla geliştireceğiz. Her sektör için özenle çalışılmış teşvik, destek programlarımızla yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz.

Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. MFA Maske'yi de devletimizin sağladığı teşviklerden faydalandırdık. Şirketin yeni yatırımların arefesinde olduğunu öğrenmekten de bahtiyarlık duyuyorum.

Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."

Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. 661 milyar lira destek sağladık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile maske sıkıntısı yaşadığı bir dönemde biz vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.

Türkiye bu sene Çin'den sonra en çok büyüyen ülke oldu.