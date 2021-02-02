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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın döneminde 'destek' paylaşımı

02 Şubat 2021 Salı - 13:02 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 13:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda,  salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Paylaşımında, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda  vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın,  sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan  Erdoğan, "Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük." başlıklı  grafiğe de yer verdi.
 
Grafikte, salgın sürecinde, sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere  ilave nakdi yardım yapıldığı, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletildiği,  ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlandığı, salgın  şartlarına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaşıldığı, belirli sektörler için  vergi yükümlülüklerinin ve SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelendiği hatırlatıldı.
 
Esnafa destek ve kira yardımı kapsamında 5 milyar liranın üzerinde  nakdi destek, sosyal koruma kalkanı kapsamında çeşitli kesimlere 49 milyar lira  hibe verildiği anımsatılan grafikte, ihracatçılara da 2,4 milyar lira destek  ödemesi yapıldığı belirtildi.
 
Grafikte, ayrıca KDV oranlarının bazı sektörlerde yüzde 1'e,  bazılarında ise yüzde 8'e indirildiği, vergi borçlarına yapılandırma imkanı  getirildiği, 2020'de yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmelere  kayıplarının yüzde 3'ü kadar hibe verildiği ve yaklaşık 650 bin emeklinin maaş  ödemesinin 1500 liraya yükseltildiği bilgileri de paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan destek salgın
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