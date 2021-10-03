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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı: Harekette bereket vardır

DHA |  03 Ekim 2021 Pazar - 11:23 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 11:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından video paylaştı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık için spor  yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya  gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı.
 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet  Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı  Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer  almıştı.

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