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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 11:49 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 11:49

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına hitaben bir mektup kaleme aldı.


Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen  Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık  çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital  mektup kampanyasının ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı.
 
14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya  kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" üzerinden sağlık  çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye  genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Kardeşim" hitabıyla başlayan  mektubunda, "Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 14 Mart Tıp  Bayramınızı tebrik ediyorum. Tıp Bayramının siz sağlık çalışanlarımız için  hayırlara vesile olmasını diliyorum. Size ve tüm meslektaşlarımıza milletimiz ile  tüm insanlığa yaptığınız hizmetler için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Sağlık çalışanlarının bilgi, gayret ve becerinin fedakarlıkla  birleştiği, doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ettiğini  vurgulayan Erdoğan, 14 Mart'ı sağlık çalışanlarına vefa ve minnet borcunu  ödemenin bir vesilesi olarak gördüklerini belirtti.
 
Erdoğan, tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına milletin  yardımına koşan sağlık teşkilatının, koronavirüs salgınına karşı yürütülen zorlu  mücadelede de yine en ön safta yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:
 
"Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan  sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için  gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen  koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli  payı bulunuyor. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı  kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanları seferber ettik. Sağlık  altyapımıza son 18 yılda yaptığımız devasa yatırımlara ilaveten, sadece salgın  döneminde toplam 16 bin yatak kapasiteli 25 yeni sağlık tesisi ile 11 ek hizmet  binasını devreye aldık. Şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan  koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen  ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir  taraftan 'yeni normal' sürecinin adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık  sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma  kendilerinden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı  olmalarını beklediğimi ifade ediyorum."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir asrın en büyük sağlık  felaketinde millete canla başla hizmet ettikleri için sağlık çalışanlarına  teşekkür ederken, şunları kaydetti:
 
"Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha  Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi  inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin  yanında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizin ve ailenizin 14 Mart Tıp  Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler  diliyorum."
 
  
 

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı
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