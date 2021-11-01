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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roma dönüşü çarpıcı mesajlar: Ne gerekiyorsa biz bunu yaparız

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G-20 zirvesinden sonra yurda dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi hakkında "Bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Biden 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım' dedi" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine  yönelik sınır ötesi operasyonlara ilişkin, "Operasyonun yapılması gerektiği  zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Terör örgütleriyle  mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değil." dedi. 
 
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'dan  dönüşünde, uçakta gazetecilere zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu,  soruları yanıtladı.
 
G20 Roma Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan,  Roma'da iki gün boyunca  "İnsanlar, Gezegen ve Refah" ana teması etrafında  verimli toplantılar yapıldığını, yıl boyu gerçekleştirilen çalışmaları gözden  geçirdiklerini, küresel ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.
 
Sağlık boyutuyla mücadelede önemli mesafe alınan Kovid-19 salgınının  olumsuz ekonomik etkilerinin halen devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan,  özellikle emtia fiyatları ve borçluluk oranlarının ciddi oranda yükseldiğini  ifade etti.
 
Küresel enflasyon baskısının da aynı şekilde giderek arttığına işaret  eden Erdoğan, "Bu çerçevede ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmak amacıyla ne  gibi önlemler alabileceğimizi değerlendirdik. Küresel enflasyonla mücadelede iş  birliğinin önemine değindik." dedi.
 
Toplantıda, koronavirüs salgınının küresel sağlık sistemine olan  etkileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Erdoğan, aşı  meselesinde adaletsizliğin ve ayrımcılığın önlenmesi gerektiğinin vurgulandığını  dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an klinik deneyleri yapılan TÜRKOVAC aşısı  onaylanınca, Türk milletiyle insanlığın da istifadesine sunulacağını söyledi.
 
G20 Zirvesi'nin ana başlıklarından birinin de "İklim ve Çevre"  olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:
"İklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni yaparak, Paris  Anlaşması'nı onayladığımızın bizzat altını çizdim. Bu konuda öncü ve proaktif bir  rol üstlenmeye hazır olduğumuzu muhataplarımızın dikkatine getirdim. Zirve  vesilesiyle, ev sahibi İtalya Başbakanı Sayın Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu  Başkanı Sayın Von Der Leyen, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, önümüzdeki G20'nin  ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Widodo, Amerikan Başkanı Sayın Biden,  Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel,  Almanya Şansölyesi Sayın Merkel ile bir araya geldik. Aday Şansölye ile de  görüştük, hatta ikisi beraber geldiler. Yine zirve sırasında farklı ülkelerden  katılımcılarla görüşmelerimiz oldu. Ziyaretim boyunca gerçekleştirdiğimiz  istişarelerin ve ortaya koyduğumuz görüşlerin hayırlı sonuçlar doğurmasını  temenni ediyorum."
 
"Biden ile samimi bir toplantı yaptık"
Erdoğan, değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını  yanıtladı.
 
"ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizin genel hatlarını neler  oluşturdu? Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair değerlendirmeleriniz  nelerdir?" sorusuna Erdoğan, "Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir  toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle  birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve  istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam  ettirdik." yanıtını verdi.
 
"Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi  güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir  şekilde devam ettirme kararı aldık." diyen Erdoğan, bunun için gerekli  talimatları verdiklerini aktardı.
 
Hazine ve Maliye Bakanlarına muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini  söylediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Böylece inşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar  hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. NATO ittifakı ve stratejik ortaklık  bağlamında atılacak adımları da istişare etme fırsatını bulduk. Hepsinden öte  bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız  bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda  da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine, yine bununla ilgili  de Savunma Bakanlarımızın birbiriyle görüşecekleri gibi Dışişleri Bakanlarımız da  muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas  konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz. Biden 'Çok kısa zamanda netice  alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve  Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım.' dedi.  Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda  ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim. İnşallah Savunma Bakanlarımız da  birbirleriyle görüşmeleri devam ettirecekler. Bugünkü toplantıya katılan  arkadaşlarımızın bu işi yakın markajda tutmasıyla inşallah bunu  nihayetlendirirsek, burada iki tane önemli başlığımız olacak, biri tedarik, biri  de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu. Bunların da o arada inşallah yapılma  durumu söz konusu olacak."
 
"Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü"
Erdoğan, "Biden'e 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabınızı takdim  ettiniz. 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' çalışması da vardı. Bu ikisiyle  ilgili geri dönüşleri neler oldu?" sorusuna, "Gerek benim 'Daha Adil Bir Dünya  Mümkün' kitabımı gerekse 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabını Sayın  Biden'a hediye ettim. 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' kitabında benim bir  takdim yazım bulunuyor. Biden'a 'Biliyorsun ben de çevreciyim.' dedim. Biz, bu  kitapları verince o da 'Ben de size kendi kitabımı takdim edeceğim.' dedi. Onun  da vefat eden oğlu hakkında yazdığı bir kitabı var." cevabını verdi.
 
"Birleşmiş Milletler Zirvesi sonrası selefleriyle mukayese edip Biden  için 'Kendisiyle iyi başladık diyemem' demiştiniz. Bu sefer bu görüşmeden sonra  bu kanaatiniz değişti mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şartlar atmosfere göre  değişiyor. BM sırasında farklı beklentilerimiz vardı. O farklı beklentiler  olmayınca olay biraz daha farklı bir duruma doğru gitti. O gelişme farklıydı. Bu  görüşme için medya da '20 dakikalık bir görüşme olacak' diyordu. Bizim görüşme 1  saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın." ifadelerini  kullandı.
 
"Yani kendilerince (kabul etmeyecek, görüşmeyecek) de derler, 20  dakikaya da indirirler ama bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü." diyen Erdoğan,  daha sonra diğer programlara geçtiklerini anlattı.
 
Biden ile BM Genel Kurulunun yapıldığı dönemden bu yana farklı bir  sürecin olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi bizim Türkevi tam BM'nin çapraz  karşısında. İnşallah gün ola harman ola. Misafir ederiz, orada da görüşmemizi  yapabiliriz, o da olur, niye olmasın. Ayrıca güvenlik, savunma, ticaret, terörle  mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere aramızdaki bütün konularla ilgili  ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık. İnşallah bu  konuları da ilgili arkadaşlarımız bizzat yürütecekler." diye konuştu.
 
"Temel önceliklerde mutabakata vardık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın bugüne kadar açıkça PKK/YPG'ye  verdiği destek var. Silah eğitimi devam ederken Türkiye'nin onca uyarısına rağmen  tatbikat yapmaya kadar gitti işler. Sizin bu konuda aslında çok açık ve net bir  mesajınız vardı. Sorumluluklar karşılanmadığı sürece her an bir operasyon sinyali  verdiniz, 'Gerekirse operasyon yaparız bu bölgede' dediniz. Bu yeni süreçten ne  bekliyoruz ve bundan sonraki süreç Türkiye'nin operasyon ihtimalini nasıl  etkiler?" sorusuna karşılık şunları kaydetti:
"Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır.  Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim  asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan  PKK/PYD-YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.  Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki  süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde  olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde  bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede  beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da  kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı."
 
 İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabulü hatırlatılarak, "Draghi'nin  atanmış bir başbakan olarak, defalarca seçilmiş bir cumhurbaşkanına karşı  kullandığı bir ifade vardı. Bu, Türkiye'de haliyle büyük bir tepki gördü. İtalya  medyasında da sizin İtalya'ya gelmiş olmanızın ve bu kabulün bir telafi  beklentisi oluştuğuna yönelik haberler çıktı. Draghi'nin şahsen bu hasarlı durumu  telafi edebilmek için nasıl bir yaklaşımı oldu, bu konu hiç geçti mi, aranızda  nasıl bir ilişki oluştu?" şeklindeki bir soru üzerine Erdoğan, İtalya ile  Berlusconi döneminden itibaren çok güzel, başarılı işler yaptıklarını söyledi.
 
Savunma sanayisinde de o dönemde çok ciddi bir adım atarak Atak  helikopterlerini İtalya ile anlaşarak aldıklarını ve onlarla buna başladıklarını  dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Özellikle Atak helikopterlerinde müşteri çok ama bizim tek  sıkıntımız, bu Rolls-Royce noktasında gerekli olan motoru istediğimiz miktarda  temin edemediğimiz için ihracatında maalesef çok çok başarılı olamıyoruz. Atak  helikopterlerinde elimizde bol miktarda Rolls-Royce motor olsa biz ciddi manada  ihracat yaparız. Bu dönemde inşallah burayla adımları yeniden başlatıp atarken,  onların motor teminini sağlamalarıyla biz Atak helikopter talebini karşıladığımız  zaman savunma sanayisinde ciddi manada bir sıçrama daha yapmış oluruz. Olay  sadece İHA, SİHA, Akıncı'da kalmaz. Aynı zamanda Atak helikopterleriyle de  dünyada farklı bir yere geliriz. Bunun dışında da ben Biden’ın buraya farklı  yaklaşım göstermediğini, onun da olumlu bir yaklaşım veya beklenti içerisinde  olduğunu görüyorum. Temennim odur ki inşallah en kısa zamanda bu süreci başarılı  bir şekilde sürdürürüz."
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmelerinin nasıl bir  atmosferde geçtiği, hangi konular üzerinde durulduğuna ilişkin  değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, görüşmelerinde 5-6 ana başlık  bulunduğunu belirtti.
 
Bu başlıkların merkezinde Libya'nın yer aldığına işaret eden Erdoğan,  şunları söyledi:
"Libya ile ilgili Berlin Konferansı'nın bir benzerini Paris'te yapmak  istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla  eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki; Berlin'de zaten biz bu konferansı  yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail,  mesela Kıbrıs Rum kesimi… Bunların katılacağı bir Paris Konferansı'na biz  katılamayız. Durdu ve 'Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler  belirlesek' dedi. Ben de şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan  buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı  durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada  Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız,  dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz,  arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat bu şartlarımız yerine gelmedikten  sonra olmaz."
 
Macron görüşmesindeki bir diğer konunun Afganistan meselesi olduğunu  kaydeden Erdoğan, "Afganistan ile ilgili de malum, askerimizi çektik, askerimiz  artık orada yok. Bunların sıkıntıları var; orada zaman zaman Fransızlar olabilir,  bunların oradan alınması gibi…Biz şu anda Katar ile çalışıyoruz, bir gayretimiz  var ve bizim Afganistan'da Afganistan halkını yalnız bırakmak gibi bir düşüncemiz  yok, dedik." ifadelerini kullandı.
 
Güney Kafkaslar konusunun gündeme getirildiğini de aktaran Erdoğan,  "Dedik ki, biz geçen hafta oradaydık ve güney Kafkaslar'da da şu anda atılan  olumlu adımlar var ve bu olumlu adımları da Sayın İlham Aliyev kardeşimiz kararlı  bir şekilde sürdürmek istiyor. Hatta Paşinyan ile de görüşmesi oldu. Bu görüşmede  de bölgede 6'lı bir platform oluşturalım konusu gündeme geldi. Rusya, Azerbaycan,  Türkiye, İran, Gürcistan ve bunun yanında bir de Ermenistan, eğer hepsi de kabul  ederse burada bir barış platformu oluşturmuş oluruz. Bizim derdimiz, bu da olursa  isabetli olur. Macron'la görüşmemizde Libya ile ilgili konuda bizim  askerlerimizin eğitmen olarak ve Libya'nın milli hükümeti ile anlaşmalı şekilde  orada bulunduğunu da bir kez daha ifade ettim." diye konuştu.
 
"Bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız"
Yunanistan'ın, Fransa ile yaptığı anlaşma uyarınca Rafale uçak ve  fırkateynler aldığı, olası çatışma durumunda belli açılardan Fransa’nın  Yunanistan ile beraber hareket etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdikleri  belirtilerek, "Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeostratejik dengeyi ne yönde  etkileyebilir?" şeklindeki bir soruyu ise Erdoğan, "Sayın Biden'a da Macron'a da  bu konuyu söyledik. Dedik ki; bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün  kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da  Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi. Dedim ki;  bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro  borcu olduğunu biliyorum. 'Paraları var' dedi. Her şey para! Tabii bir de üs  meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz  güçlü olacağız." şeklinde yanıtladı.
 
S-400 alan bir başka ülke olan Hindistan için ABD Senatosu'ndan bazı  üyelerin yaptırım uygulanmamasını istedikleri hatırlatılarak, "Bir de F-16'nın en  üst modelinin bir benzeri F-21 diye bir fabrika kurdu Lockheed Martin  Hindistan'da. S-400 yüzünden Türkiye'ye F-16'yı verip vermemeyi kongrede  tartışırken, Hindistan'a yaklaşımları bu şekilde. Bunu nasıl  değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, şunları söyledi:
"Ben Roma'daki görüşmemizden sonra böyle bir şeyin olmadığını  görüyorum. Şu anda gerek Dışişleri Bakanı'mız gerek Savunma Bakanı'mız  muhataplarıyla yapacakları görüşmelerle bu işi neticelendirirler ve biz de  kendisiyle ayrıca yapacağımız görüşmelerle işi yakın takibe alırız. Hindistan  meselesi önemli. Çünkü Hindistan NATO'da değil ama Türkiye NATO'da, senin  ortağın. Dolayısıyla NATO'daki ortağınla böyle bir şeye girmiyorsun, NATO'da  olmayan Hindistan ile böyle bir adım atmaya kalkıyorsun. Bu tabii bizi üzer."
 
"Aşı konusunda biz şu anda bir iddiayla ortadayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ülkelerinin aşıya erişimi, Avrupa'nın,  G20 ülkelerinin küresel iklim değişikliğiyle mücadele için taahhütleri ve dijital  küresel uluslararası şirketlere vergi meselesi gibi konularla ilgili fikirlerinin  sorulması üzerine, "Aşı konusunda biz şu anda bir iddiayla ortadayız. Bizim  iddiamız TÜRKOVAC ve biz TÜRKOVAC'ta inşallah bu yıl sonuna kadar üretime tam  manasıyla geçtiğimizde burada herhangi bir kıskançlık yapmadan bunu dünya ile  paylaşacağız. Dünya ile bunu paylaşırken de adeta 'Siz yapmadınız ama biz  yapıyoruz' mesajı vereceğiz." dedi.
 
Bu yaklaşımlarını çok kısa zamanda ürettikleri elektronik solunum  cihazlarında da gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, "O solunum cihazlarını  üretmeye başladığımız andan itibaren buna sahip olmayan Afrika ülkeleri başta  olmak üzere birçok ülkeye gönderdik. Bunu da yaparken hasbi yaptık, hesabi  yapmadık. Aynı şekilde biz yurt dışına ciddi manada oksijen tüpü de gönderdik.  Bütün bunlar gerçekten o anlarda çok çok büyük önem arz etti. Tabii TÜRKOVAC seri  üretime girdikten sonra biz inşallah dünyada dengeleri biraz değiştiririz." diye  konuştu.
 
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için mali taahhüt konusuna  ilişkin de Erdoğan, "Verilen sözler hakikaten büyük. Mali noktada olmaktan öte  özellikle Afrika ülkelerine yönelik çok ciddi bir destek olmadı. Merkel'in Afrika  ülkelerine yönelik olumlu bir çıkışı vardı, 'Oralara belli destekler  verilmelidir' diye. Afrika ülkeleriyle ilgili en can alıcı destek ve hedef bizden  oluyor. Türkiye olarak biz bu süreç içerisinde de her türlü desteğimizi Afrika  ülkelerine verdik. Onları kendi başlarına bırakmadık. Aşı da verdik. Biz kendimiz  henüz üretmedik ama kendimize aldığımız aşılardan Afrika ülkelerine ciddi manada  gönderdik. Özellikle solunum cihazları da gönderdik." dedi.
 
Almanya ile ilişkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müstakbel Almanya Başbakanı'nı nasıl buldunuz?  Türkiye'nin önemi konusunda bilgilendirilmiş mi?" şeklindeki soruya, "Bana göre  sempatik biri. Şunu da unutmayalım ki Alman yönetiminde bakanlık yaptı. Yani  dışarıdan gelen birisi değil. Aslında bize de yabancı değil. O da yabancılık  çekmeyecek. İnşallah kasım-aralık gibi de hükümeti kuracaklarını söylüyor. Ben  güveniyorum." karşılığını verdi.
 
Balkanlar
Balkanlar'da endişe verici bir gerilimin tırmandığı belirtilerek,  "Özellikle Sırp lider Dodik'in açıklamaları korkutucu. Bu hususta  değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusunu ise Erdoğan, "Balkanlar'da, Bosna  Hersek'te zorluklarla tesis edilen barış ve huzur ortamını muhafaza etmek çok  önemli. Türk halkının gönlünde de ikili ilişkilerimizde de burasının ayrı bir  yeri vardır. Biz her zaman buradaki kardeş ülkelerin yanındayız. Temenni ederiz  ki bundan sonra da barış, huzur ve güven ortamının devamı istikametinde hareket  edilir. Biz bundan sonra da bu sürece destek olmayı sürdüreceğiz." şeklinde  cevapladı.
 
"Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya'daki liderler zirvesine neden  gitmediğiyle ilgili soruyu yanıtlarken, Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler  İklim Değişikliği konulu Liderler Zirvesi için talep ettikleri güvenlik protokolü  standartları bulunduğunu hatırlattı.
 
Bunların, uluslararası bütün ziyaretlerde kendilerine ve diğer bütün  liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlar olduğunu belirten Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra  bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai  olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu  kabul edemezdik. İlgili birimlerimiz net bir duruşla görüşmelerini sürdürdü. Sağ  olsun Boris Johnson da süreçle ilgilendi. İlk başta sorununun çözüldüğünü ifade  etti. Fakat son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını  söyledi. Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow'a gitmekten vazgeçtik.  Nihayetinde bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da  ilgili bir meseleydi. Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz. Hiçbir  yerde ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz. Daha adil  bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi de böylece bir kez  daha göstermiş olduk."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan roma
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