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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Rauf Denktaş' paylaşımı

13 Ocak 2021 Çarşamba - 20:55 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında, 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. 
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Türkü
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