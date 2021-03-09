Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin’in kızına taziye telefonu
DHA | 09 Mart 2021 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 16:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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