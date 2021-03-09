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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin’in kızına taziye telefonu

DHA |  09 Mart 2021 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
 
 

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