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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için baş sağlığı mesajı

08 Mart 2021 Pazartesi - 23:34 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 23:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rasim Öztekin başsağlığı mesajı
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