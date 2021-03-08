Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için baş sağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için baş sağlığı mesajı
08 Mart 2021 Pazartesi - 23:34 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 23:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
- Pentagon'dan, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
- Sadakatsiz'de Asya'dan Derin'i yıkan hamle! Taşlar yerinden oynuyor...
- 8 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!
- 8 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
- Rasim Öztekin hayatını kaybetti!
- Okulların kapanacağı tarih belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu...