26 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.124 0.41 EURO 8,9270 0.26
USD 7,6600 0.46 ALTIN 458,850 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı

26 Eylül 2020 Cumartesi - 11:04 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz.
 
Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."
 

ETİKETLER

cumhurbaşkanı erdoğan mesaj preveze
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.