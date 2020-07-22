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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pınar Gültekin" paylaşımı

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 17:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski  erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gültekin'e rahmet, kederli ailesine,  arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diledi.
 
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda  bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir cani tarafından hunharca  katledildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen  tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim  medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri  ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet  olarak yeneceğiz.
 
Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı  alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak  istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak  ne gerekiyorsa yapacağız."
 
 
 

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