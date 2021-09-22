Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Öte yandan Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti.
BRUNDİ CUMHURBAŞKANI
Erdoğan New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi. Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.