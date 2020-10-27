27 Ekim 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.153 0.71 EURO 9,6910 1.45
USD 8,1870 1.28 ALTIN 501,940 1.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve Bahçeli'ye taziye telefonu

DHA |  27 Ekim 2020 Salı - 16:43 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyelerini iletti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyelerini bildirdi.
 
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.
 
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı erdoğan bahçeli osman durmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Durmuş Bahçeli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.