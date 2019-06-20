Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 21.30'da televizyonlar ve sosyal medya ortak yayınında soruları yanıtlayacak. Program Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dijital medya paylaşımları hesabından yapılan duyuruda” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak. Canlı yayını Cumhurbaşkanımızın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.