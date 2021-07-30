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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklaması!

30 Temmuz 2021 Cuma - 20:03 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 20:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orman yangınları
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