Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyaca ünlü Antalyamızda sizleri Türk misafirperverliği ile ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim.

Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Antalya insanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak noktası Akdeniz 'in en güzel şehirlerinden biridir. Farklı kültürlerin ortak yurdudur.

Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır.

Hem Antalya'nın güzelliklerini görme hem de güvenli turizm sertifikası programının uygulamalarına şahitlik etmiş olacaksınız.

2020'de 16 milyon turisti sorunsuz şekilde ağırladık. 2021'de sistemin kapsamını daha da genişleterek, misafirlerimizin huzurla tatil yapabilmelerini mümkün kıldık.