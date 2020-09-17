Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Fedakarlıkları kahramanlıkları sebebiyle gazilerimize teşekkür ediyorum. Rabbimiz "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz bunu bilemezsiniz" der.

Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Onlar nübüvvetten sonra en yüce makamı kazanmış kişiler. Bu bir nasip meselesi.