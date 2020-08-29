Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

"Muharrem Ayı tüm Müslümanlar için, rahmet,bereket ayı olmanın yanında acının da ayıdır. Aşure günü ile mübarek Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarı ile sürdürüyor. Salgın hepimiz için bazı zorlukları beraberinde getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. İhracat odaklı çalışan şirketlerimizin yelpazesinin daha da genişlediğini görüyoruz. Birileri istemese de biz üç kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji üssü haline getirmeye kararlıyız"

Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, işçimizin yüksek faiz yükünün altında ezilmesine asla izin vermedik.