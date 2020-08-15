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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
15 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:37
| Son Güncelleme : 15 08 2020 - 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
AK Parti
Rize
İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
rize
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