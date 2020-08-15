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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:37 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
 

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