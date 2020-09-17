17 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.111 0.32 EURO 8,9470 0.89
USD 7,5480 0.59 ALTIN 471,640 -0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 20:32 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 20:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan  ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak  üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine  yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara  aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.
 
Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm  tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm  hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam  edeceklerini bildirdi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Charles Michel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.