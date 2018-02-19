Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhaniyle bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğanın Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İranda yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhaninin şahsında tüm İran halkına taziyelerini de iletti.