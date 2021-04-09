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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye'nin çehresini tamamen değiştireceğiz

AA |  09 Nisan 2021 Cuma - 16:21 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 17:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışında konuştu.
Erdoğan, ''Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz'' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede bir  dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranıldığını, nice güzel eserlerin yerle yeksan  edildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren başlayan,  Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde de devam eden süreçte tarihi  mirasımızdan koruma altına almak için özel gayret sarf ettik." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde  yaptığı konuşmada, Milli Saraylar'daki nadide parçalardan oluşan cam eserlerin  iftihar verici bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.
 
Bu koleksiyondan seçilen eserlerin ilk defa Beykoz Cam ve Billur  Müzesi'nde sanatseverlerin ve milletin beğenisine sunulduğunu dile getiren  Erdoğan, Osmanlı döneminde kurulan Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayunu  binasında açılan müzenin hem mimarisi hem de içindeki eserleri itibarıyla ülkeye  ve İstanbul'a ayrı bir değer kattığına inandığını dile getirdi.
 
 
Erdoğan, müzenin restorasyonunda ve eserlerin sergiye hazırlanmasında  emeği geçenleri tebrik ederek, 3 yıl kadar önce İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanı  olduğu dönemde burayı ziyaret ettiğini ve gelişmeleri takip ettiğini, bir kısım  objeleri o gün gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:
"Tabii o günden bugüne 3 yıl içinde çok ciddi yol alındı, mesafe kat  edildi ve şimdi de açılışını yaparak gelinen noktayı hep beraber göreceğiz.  Esasen müze binasının da içinde yer aldığı bu geniş alan içindeki köşkleri,  havuzları, tiyatro binası ve ahırlarıyla başlı başına bir sanat vahasıydı.  Günümüzde bu eserlerden geriye kalan ahır binası Milli Saraylar'ımız tarafından  restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Dönem mimarisinin en nadide  eserlerinden biri olan bu müzeyi Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize kazandırmış  olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gönül isterdi ki inşa edildiği tarihteki tüm  eserleriyle bu mimarı yaşatabilseydik. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat  mirasına gerçekten çok hoyrat davranılmış, nice güzel eserler yerle yeksan  edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren başlayan,  Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde de devam eden süreçte tarihi  mirasımızdan koruma altına almak için özel gayret sarf ettik."
 
 
"Gelenekle, geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı  hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de harap haldeki mekanları restore  ederek önce Başbakanlık, şimdi Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullandıklarına  işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Beylerbeyi Sarayı takibimizle Meclis Başkanlığı tarafından restore  edildi. Daha sonra yine Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendirdik. Aynı şekilde  büyük bir vefasızlıkla harabeye dönen Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü restore  ederek ülkemizin sembol eserlerinden biri haline getirdik. Yıldız Sarayı'nın  diğer kısımlarıyla ilgili çalışmalar da yine devam ediyor. Tarabya'daki harap  halde bulunan Huber Köşkü ile adeta tamamen yıkılmış olan Çengelköy'deki  Vahdettin Köşkü'nü de yeniden ayağa kaldırdık. Milli Saraylar Başkanlığı'mızı  Cumhurbaşkanlığına bağlayarak ecdat yadigarı diğer eserleri de bizzat takibimiz  altına aldık. Amacımız tüm bu mekanların hem en sağlıklı ve hızlı şekilde restore  edilebilmelerini hem de yaşayan mekanlar olarak korunabilmelerini sağlamaktır.  Bununla kalmıyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere yeni yapılan kamu  binalarının da Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin bugüne miras olarak kalması  sebebiyle, o izleri yarınlara taşımaktır ve modern mimari, yorumlarla da inşasını  temin etmektir. Böylece ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz,  kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek gelenekle, geleceği harmanlayan  yeni bir devri başlatmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yolda önemli bir mesafe de  kat ettik."
 
 
Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Beykoz Cam ve Billur  Müzesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, artık pek çok şehirde sadece kamunun  değil özel sektörün ve kişilerin de projelerini aynı anlayışla yürüttüklerini  söyledi.
 
Yatay mimariyi de yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta  ve uzun vadede tamamen değiştireceklerine inandığını dile getiren Erdoğan,  yaşanılan coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra  yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe sahip  olunduğunu kaydetti.
 
Erdoğan, medeniyet müktesebatının ise çok daha eski ve çok daha geniş  bir coğrafyaya yayıldığını dile getirerek, bugün de Orta Asya'dan Avrupa'nın  içlerine kadar her yerde ecdadın bıraktığı kültür izlerine rastlandığını aktardı.
 
 
Yaşanılan coğrafyanın ise insanlığın en kadim yerlerinin başında  gelmesi hasebiyle kendi içinde çok daha büyük bir zenginliği barındırdığını  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla  sahip çıkamadığımız ise acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İşte bu sebeple  sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve her alanda kökü mazide olan ati anlayışıyla  hareket ediyoruz. Elbette kültür, sanat, ilim dediğimiz hususlar bir anda  üretilemediği gibi bir anda da ortadan kaybolmuyor. Bununla birlikte sağlam  siyasi, ekonomik, askeri güce sahip olamayan toplumların kültürlerini,  sanatlarını, ilimlerini yaşatmakta da zorluk çektiklerini biliyoruz. Kültür ve  sanat eserlerinin her biri diğerini de besleyen, diğerini de ayakta tutan  unsurlar olduğu için gerileme başlayınca hiçbir alan bunun dışında kalamıyor.  Türkiye ve Türk milleti olarak böyle bir felaketi kısmen de olsa yaşadık. Son  asırlarda arka arkaya maruz kaldığımız çöküntüler bizi beka mücadelesine öylesine  yoğunlaştırdı ki diğer konulara yeteri kadar vakit ve enerji ayıramadık. Son  devletimizi de işte bu hercümerç içerisinde kurduk."
 
 
"Taklit eden durumunda kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüz dünyasında toplumlar ve kültürler  arasında etkileşimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Ancak biz diğer  hususlarla birlikte kültür sanatta da sadece kopya çeken, taklit eden durumunda  kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık. Bilhassa tek parti döneminde kültürel alanda  tamamen taklitçi, tamamen baskıcı, ülkenin ve milletin değerleriyle kavgalı bir  zihniyetin esiri olduk. Hiç şüphesiz son yıllarda gayet güzel, önemli, takdire  şayan kültür sanat ürünleri ortaya konulmuş, ilmi faaliyetler  gerçekleştirilmiştir. Mesele bunların sınırlı bir alanda kalmış olmasıdır. Kendi  mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme  binaların arasında bulursunuz." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, Beykoz'da Türk Alman Üniversitesi'nin kurulduğunu  anımsatarak, böylece dün, bugün ve yarını tüm dünyayla bütünleştirerek devam  ettirmek istediklerini anlattı.
 
 
Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz küresel dalgaların  içinde kaybolup gidileceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye tüm bu felaketleri yaşamış bir ülkedir. Bir süredir dile  getirdiğimiz aile, eğitim ve kültür merkezli bir anlayışla medeniyet nöbetini  devralma hedefimizin gerisinde bu tespit yatıyor. Aile ile temeli  güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim  edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir,  nobranlıktır, bataklıktır. İrfan ve hikmetle yoğurarak hayata geçireceğimiz  atılımlarla ülkemizi bu tehdidin yörüngesinden çıkartmakta kararlıyız."
 
Erdoğan, müzenin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, eserin  restore edilerek insanlığa kazandırılmasında emeği geçenlere tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Beykoz Cam ve Billur Müzesi
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