Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmalarından öne çıkanlar:

Bugün gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelede, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri nasıl ileriye taşınyacağımızda fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bildiğizin gibi geçen hafta Afrika ziyaretlerinde bulundum. İstabul'da gerçekleşecek zirvede sizi de aramızda görmek istiyoruz. Çad ile ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda kararlıyız. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Çad ile askeri güvenlik alanındaki iş birliğimizi de geliştirmey hazırız.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun açıklamaları şöyle: Kardeş misafirperverliği için herkese teşekkür etmek istiyorum. Çad ve Türkiye tarihi ilişkilere sahip ülkelerdir. 500 yıllık ilişkilerimiz mevcut.