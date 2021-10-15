Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Rejim bunlardan güç alıyor. Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşıda mücadelemiz çok farklı şekilde devam edecektir. ABD'nin malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz, bunda kararlıyız.
Taliban artık kabul arayışları içerisinde yani henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşlerde destekler noktasında, Afganistan'ın yeni süreci konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim Afgan haklarını korumada adil olsunlar.
Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim dostluğumuz var onları bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında büyük desteklerimiz var ve sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye Afganistan ve Katar bu adımları atabiliriz.
Rusya ile olan anlaşmalarımız çok çok hassas. Bu hassasiyetimiz sürüyor. Gerek Rusya, gerek İran, gerek Azerbaycan ile olsun, bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir bu anlaşmalar. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkesinde böyle bir sıkıntı devam ediyor. Bizim için şu an böyle bir sıkıntı sözkonusu değil. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz.
Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimi ise, dürüst ise, yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya iletirsin. Yargı da bunun üzerine üzerine gider. Bu zatın hayatı akşam yalan sabah yalan ömrü böyle geçmiş. Yanına biri,lerini daha almış yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız.