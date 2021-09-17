Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi ve tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mersin'i de Mersinliyi de çok özlemişiz. Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitim den sağlığa ulaşımdan sanayiye turizme kadar her alanda tesis var. Çeşitli eğitim yatırımlarımızı bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz, ulaşımda bölünmüş yol ve kavşaklarıyla Mersin- Gözne yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Erdemli Adalet Sarayı, emniyet müdürlüğü, çevik kuvvet, özel harekat hizmet binası gibi kamu yatırımlarını hizmete alıyoruz.

Mersin'in önemli turizm alanlarından ;Cennet Cehennem Ören Yeri, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile BN Termal Oteli ve Cuma Namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi bölgemizin 3. kısmı ile Modern Fabrika Yenilik Merkezimizi bugün resmen hizmete veriyoruz.

Tüm eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin inşaatında buraya gelmeden incelemelerde bulunduk. Mühendis ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatımızın hızlı yükseldiğine şahit olduk. 13 bin mühendisin çalıştığı 10 bini Türk 3 bini Rus olmak üzere böyle bir eserin birinci ünitesi 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini 2023 mayısına yetiştireceğiz. Bu projemizi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz.

Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasındayken Türkiye'yi mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. İklim değişikliği tartışmalarının arttığı dönemde bizim gibi ülkeler için en önemli enerji kaynağı nükleer santrallerdir. Amacımız ülkemizi en kısa sürede 2., 3. nükleer santrallerine kavuşturacak adımlar atmaktır. Burada 4 ünite yapacağız.

Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. 10 bin kişilik istihdamları ve ocak ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmiyle Mersin ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyor. Biz de her türlü desteği sağlıyoruz.

Son 1,5 yılda 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik, ihracat ve KOBİ'lerimize. 55 bine yakın esnaf ve sanatkarla Mersin bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. 26 bin esnafımıza 103 milyon lira gelir kaybı desteği ve 8 milyon kira desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Tahrip olan ev, ahır, seralarını yeniden yaparak kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Dünyada iç çatışmalar, sosyal huzursuzluklar ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle insanların yerinden edildiği dönemde biz tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın emrine sunduk.

Suriye, Libya, Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, her şeyini geride bırakıp ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Türkiye üzerine yıkılan bu sorumluluğu tek başına yaşayacak değildir. AB başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin artık somut adımlar atmasının zamanı gelmiştir. Biz kardeşliğimizin insanlığımızın gereğini yaptık. Irak Karabağ 'da şimdi de Afganistan 'da yaşanan karşısında bizim kadar ilkeli duruş sergileyen fedakarlık yapan hiçbir ülke yoktur.

Birileri güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Biz 2053, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor, varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

Biz eser ve hizmet siyasetimizle adım adım taşlarını döşüyoruz. İnşallah 2023 dönüm noktası olacak. Büyük ve güçlü Türkiye derken bu ifadeyi içi boş slogan olarak söylemiyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet siyasetiyle altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz. Mersinimizi 7 milyar lira kaynakla sosyal yardımla destekledik. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemiz devam ediyor. Mezitli'deki konutları yılsonuna kadar teslim edeceğiz.

Yapımı devam eden tesislerle 243 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Mersinli çiftçilerimize toplam 2.5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Sanayide son 19 yılda Mersin'e yeni 3 OSB, 1 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 ar-ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk.

Enerjide Yenişehir Akdeniz , Toroslar, Tarsus ilçelerimize doğalgaz geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda Mersin'e daha büyük yatırımlar yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Zaman zaman iktidara gelip de taktığı tek çivi olmayanlar var. Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler. Milletin derdiyle dertlenmeyenler hiçbir yaraya merhem olamazlar. Hasbelkader yönetime geldikleri yerlerde sadece hayal kırıklığına yol açarlar. Sadece kaynak israfına, vakit kaybına sebep olurlar.

Sizlerden karşınıza gelenleri ağızlarından çıkan laflarla değil, ortaya koyduklarıyla, gerçekleştirdikleri icraatlarla ölçüp biçmenizi istiyoruz. Bu ülkeye daha fazla demokrasi getireceklerini söyleyenlerin geçmişte insanları inançlarından, kıyafetlerinden, fikirlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın. Ülkeyi daha iyi kalkındıracaklarını söyleyenlerin geçmişte yapılan her yatırıma nasıl köstek olduklarını hatırlayın. Aynı kafadan farklı neticeler çıkarmasını beklemek akıl kârı bir iş değildir.