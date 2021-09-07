Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan açıklaması: Olumlu bir yaklaşım içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afganistan Havalimanı’nın işletilmesi hakkındaki soruya da cevap veren Erdoğan, “Olumlu bir yaklaşım içinde olduk. Olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Olumlu yaklaşımımızı koruduk. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam ederse buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız” dedi. Tshisekedi'nin ziyareti bir ilk olma özelliği taşıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli dostum Cumhurbaşkanını ülkemizde misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendisi ve seçkin üyelerine bir kez daha hoş geldin diyorum. İlişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İş birliğini geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik.

FETÖ'YLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

Güvenlik ve terörle mücadele konularında da işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyoruz. FETÖ'nün Kinşasa'daki okulu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfına devretmiştir. Aynı zamanda Şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanıdır. Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz.

Kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir kardeşliktir dayanışmadır. Kıta ülkeleriyle kazan kazan eşit ortalık hedefiyle işbirliğimizi arttırmayı gerçekleştireceğiz bunun gayreti içerisi içinde olacağız. 2 kez Türkiye Afrika ortaklık zirvelerini düzenledik.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı dönemimde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanının tarihi ziyaretinin ülkelerimiz için hayırlı olması sebebiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

KONGO CUMHURBAŞKANI TSHISEKEDI

Bu samimi misafirperverlik için size çok teşekkür ederim. İlk kez Kongo Demokratik Cumhuriyet bir devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştiriyor. Bu bizlerin işbirliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Türkiye ile her alanda işbirliğine hazır olduğumuzun göstergesidir. Siz birçok konuyu dile getirdiniz. Görüşmelerimizde ikili konuları aktardınız. Burada Kasım ayında Türkiye Afrika Zirvesi'ni görüşmeyi ele aldık.

İkili ilişkiler anlamında ise görüşmelerimiz esnasında bir başka konuyu ele aldık. Kongo'daki doğudaki şiddet girişimleri ele aldık. Yaklaşık 24 saat önce 1 saldırı yaşandı topraklarımızda. Bu eylem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu anlamda iki ülke arasında askeri işbirliklerini güçlendirmek istiyoruz.

Bunu da topraklarımızdan şiddet unsurlarını uzaklaştırmak için istiyoruz. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginlerinden bahsettik. Türkiye ise bizlerle tarım alanında birçok... Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi iki ülke arasında kazan kazan sistemiyle iki tarafta kazanacaktır.