Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kuruluşundan itibaren AK Parti 'yi bağrına basan tüm kardeşlerimize şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilinden belediye başkanlarına kadar her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Tüm oyun ları birer birer bozduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Akdeniz 'de yürüttüğümüz çalışmalara destek vermek yerine Yunan gazetelerine manşet çıkaranları gördük.

Ekonomimizi sendeletmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere ülkemizi şikayet edenleri gördük. Lobilerde IMF komiserleriyle görüşenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal'in ekipleri. İnsanlarımızı kışkırtanları gördük. Bunların başında CHP vardı. Yalan terörü vardı. Aynı zihniyet geçmişten bugüne çizgisini bozarak devam etti. Herkesin sözcülüğüne soyundular. 3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik değer bırakmadılar. Ama memleketin ve mazlumların yanında saf tutmadılar.

Çukur eylemlerinde teröristlere gösterikleri sempatinin üçte birini Diyarbakır 'da evlat nöbeti tutan annelere göstermediler. FETÖ'cüler için Ankara 'dan İstanbul 'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi. Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar.

CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. Kılıçdaroğlu, evlat nöbetindeki anneleri bir kez bile ziyaret etmedi. Annelere sahip çıkmadılar. Sadece Diyarbakır annelerinin meselesinde değil, ülkemizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken, terörden mahkum olan insanlarla birlikte oldular. Karşımızda, iktidara muhalefetle millete muhalefeti karıştıran mankurtlaşmış bir zihniyet var.

AKŞENER'İN BENZETMESİ