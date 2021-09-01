Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomide sevindiren gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Asker polis jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına Allah'tan niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. kendilerine sağlıklı ömürler diliyorum. Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren anne babalarınıza, hocalarınıza, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz ne güzel anne ve babalarsınız. Evlatlarınızla ne kadar gururlansanız azdır. Dünyada benzeri olmayan bir akademi ve fakülte binamızın açılışı yaptık. Yurtlar bir taraftan yapılıyor. Doğrusu ben de iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu binaların bitmiş olması, resmen hizmete almak bu kardeşinizi de gururlandırdı.

Özellikle batılı ülkelerde şahit olduğumuz orantsız güç olaylarının önüne geçilecektir. Açılışını yaptığımız bu güzel eserlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu kurumları desteklemeye devam edeceğiz.

Hele hele helikopterler evlerin çatısındaki vatan daşlarımız sahil güvenliğin helikopterleriyle oradan inip, anneleri babaları çocukları hele hele sepetin içerisinde yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar. Korkuyu, korkutuyorlar. Her türlü fedakarlığı yaparak. Bartın 'da Sinop 'ta Kastamonu 'da netice aldık. Aynı şekilde Antalya 'da Muğla 'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekil Doğu Karadeniz 'de Arhavi 'den Rize merkeze kadar büyük başarılara imza attılar.

Dün tarihimize zaferler ayı geçen bir Ağustos ayını daha geride bıraktık. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de devletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Malazgirt nasıl bizimse İstanbul 'un fethi de bizimdir. Zafer günlerini ayrıştırma değil bütünleşmenin vasıtası olarak değerlendirmekte kararlıyız. Bu vatan bize kahraman şehitlerimizin emanetidir. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi, zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız.

Savunma Sanayisinde yrelilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretiyor, dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz.

'BÜYÜME' MESAJI

Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Büyümeye devam edeceğiz. Cari açığımız gerilemeyi sürdürüyor.