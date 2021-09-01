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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'da açılış ve mezuniyet törenine katıldı

01 Eylül 2021 Çarşamba - 19:47 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 20:16

Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakülte, Temin ve Eğitim Merkezi açılışı yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nin ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
 
Törende ayrıca, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakülte, Temin ve Eğitim Merkezi açılışı da gerçekleşti. 

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Cumhurbaşkanı Subay ve Astsubay Mezuniyet
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