Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Başçarşı Camii açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti. Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , restore edilen tarihi Başçarşı Camisi'ne ilişkin "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'nde Bosna Hersek 'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaretinin ardından "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'na geldi. Erdoğan burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını tarihi Başçarşı Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, namazın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı bir restorasyondan geçirilen klasik Osmanlı dönemi camilerinden Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başçarşı Hoca Durak Camisi'nin Bosna Hersek ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Caminin 1527'de Saraybosna 'nın merkezi olan Başçarşı meydanında Hoca Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi tahribat oluşmuştu." dedi.

Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tamirat yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Saraybosna'nın sembolü olan bu eserini tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir iş birliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı." bilgisini verdi.

İç mekanda üç dönem kalem işinin tezyinat projesinin tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020'de, Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte, mübarek cuma gününde bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Tevbe Suresi'nde 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Rabb'ime bizlere bu güzel camiyi, aslına uygun bir şekilde, eski ihtişamına kavuşturma imkanı verdiği için sonsuz hamdüsenalar ediyoruz."

"Camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız"

Camilerin, tüm insanların birliğinin sembolü, tüm Müslümanların da kardeşliğinin ve vahdetinin nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizden beri camiler ilmin, hikmetin, öğrenmenin ve öğretmenin de merkezidir. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız.

Gayri Müslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla çekinmeden, korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Başçarşı Hoca Durak Camisi'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla, zikirleriyle, dualarıyla bu eseri ihya edecek Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek camini açılışını gerçekleştirdi.