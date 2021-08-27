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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Başçarşı Camii açılışını yaptı

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 14:55 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti. Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen  tarihi Başçarşı Camisi'ne ilişkin "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık  sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi  1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna  Hersek'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin  açılışını yaptı.
 
Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'nde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya  İzzetbegoviç'in kabrini ziyaretinin ardından "Saraybosna'nın kalbi" olarak  nitelendirilen Başçarşı Meydanı'na geldi. Erdoğan burada kendisine sevgi  gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını tarihi  Başçarşı Camisi'nde kıldı.
 
Erdoğan, namazın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı bir  restorasyondan geçirilen klasik Osmanlı dönemi camilerinden Başçarşı Camisi'nin  açılışını gerçekleştirdi.
 
 
Açılışta konuşan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başçarşı Hoca Durak  Camisi'nin Bosna Hersek ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.
 
Caminin 1527'de Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı meydanında Hoca  Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu abidevi  eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü.  Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı.  Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi  tahribat oluşmuştu." dedi.
 
Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için acil ihtiyaçlara  yönelik bir tamirat yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Saraybosna'nın sembolü olan  bu eserini tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete  geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin  restorasyonu için bir iş birliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan  restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli  tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı."  bilgisini verdi.
 
İç mekanda üç dönem kalem işinin tezyinat projesinin tamamlandığını  belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Böylece camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda geçen  sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020'de,  Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs  salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün  sizlerle birlikte, mübarek cuma gününde bu açılışı gerçekleştirmenin  bahtiyarlığını yaşıyoruz.
 
Tevbe Suresi'nde 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret  gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından  korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Rabb'ime bizlere bu güzel camiyi, aslına  uygun bir şekilde, eski ihtişamına kavuşturma imkanı verdiği için sonsuz  hamdüsenalar ediyoruz."
 
 
"Camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin  yollarını aramalıyız"
Camilerin, tüm insanların birliğinin sembolü, tüm Müslümanların da  kardeşliğinin ve vahdetinin nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Peygamber efendimizden beri camiler ilmin, hikmetin, öğrenmenin ve  öğretmenin de merkezidir. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde,  camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını  aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı  ellerinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin,  özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız.
 
Gayri Müslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla  çekinmeden, korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Başçarşı Hoca  Durak Camisi'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların  Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen  herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla, zikirleriyle, dualarıyla bu eseri  ihya edecek Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek camini  açılışını gerçekleştirdi.
 
Açılışa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik  Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu  Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü  Mehmet Zahid Sobacı ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da katıldı.
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek cami
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