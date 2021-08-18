Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Tüm okulları devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Etiyopya ile birçok alanda işbirliği yapıldığını belirten Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini duyurmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolar lık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor.

Etiyopya makamlarının şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.

Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Etiyopya hassas bir süreçten geçirmektedir. Afrika 'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz.

FETÖ'YE AĞIR DARBE

FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini duyurmaktan onur duyuyorum.