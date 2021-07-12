Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ve Kanada'ya tepki: Ayıpları birer birer dökülüyor

Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberliktir. Asıl güç sayıda çoklukta değil kalitededir, niteliktedir. STK'ların hayırda yarışırken öbür tarafta güç birliği yapması çok değerlidir.

88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor.

Gençlerle ilgili konuşan hiç kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince yaftalamaya hakkı yoktur. Gençleri kazanmak için önce onları dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla duygudaşlık gerekir.

Bir süredir ülkemizin farklı köşelerinden genç kardeşlerimizi Millet Kütüphanesi'nde ağırlıyoruz. Şimdiye kadar siyasetten dış politikaya kadar E-spor'dan teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerimizle fikir teatisinde bulunduk.

Diyarbakırlı genç kardeşimiz Yusuf'un davetine icabetle en son buluşmamızı Diyarbakır Sur içinde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı inşallah Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz.

Ben de gençlerimizi çok seviyorum. Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne diyorlar? Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor.