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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:06 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 19:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katılıyor


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Cumhurbaşkanı Erdoğan şirket yöneticileri
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