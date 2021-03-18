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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi destan yazılmasaydı büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 13:34 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 15:15

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası töreninde konuştu.
Erdoğan, "Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Bazıları sanıyor ki biz mücadeleyi yürütmesek, karşımızdakiler saldırmaktan vazgeçeceklerdir. Biz bugün vazgeçsek, Serv'den daha kötü anlaşmalarla karşımıza çıkacaklardır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye  ilişkin, "Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler  gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük  bir gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza  çıkacaklardır." dedi. 
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Devlet Övünç  Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.
 
 
Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin  yakınları ile gazilerimize Devlet Övünç Madalyası takdim etmek üzere bir  aradayız. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve  milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
 
 
"Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı Rabb'imiz  nezdinde alacaklardır." ifadesini kullanan Erdoğan, "Nitekim Rabb'imiz 'Allah  yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu  bilemezsiniz' buyuruyor. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin  gönlündeki müstesna yerleri de her türlü takdirin ve taltifin üzerindedir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 
"Türkiye'ye fiilen bulaşamıyorlarsa sahip olduğumuz güç  sayesindedir"
Şehit yakınları ve gazilere takdim edecekleri madalyaların devletin  minnettarlığının bir ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yurt içinde ve yurt  dışında yürüttüğümüz terörle mücadele harekatlarında şehit veya gazi olan  kardeşlerimiz bu toprakları bin yıldır vatan yapma mücadelemizin son  neferleridir. Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız  sayesinde alnımız ak, başımız dik, gönlümüz ferah bir şekilde geleceğe yürüyoruz.  Bin yıldır bize sadece bu toprakları değil aldığımız nefesi bile çok görenler,  kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla hep üzerimize geldiler."  şeklinde konuştu.
 
 
Haçlı Seferleri'nden İstiklal Harbi'ne kadar hep bu saldırılarla  mücadele ettiklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz ama aslında çok daha  kapsamlı bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı aynı amaçla veriyoruz. Her ne kadar  bazıları hala anlamamakta ısrar etse de, bayrağımızın ve ezanımızın sembolü  olduğu bu kavga, milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık-yokluk  mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek  karşımızdakiler gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu  mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla  karşımıza çıkacaklardır. Şayet bugün Türkiye'ye fiilen bulaşamıyorlarsa  siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip  olduğumuz güç sayesindedir."
 
 
"Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir"
"Belgesellerde aslanlarla sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür."  ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz,  sonra da kuyruklarını kıstırıp giderler ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm  sırtlanlar bir anda tepesine çöker, onu lime lime ederler. İşte bunun için  Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir. Türkiye'nin en büyük güç kaynağı da 84  milyon vatandaşının kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Millet  olarak tek bilek, tek yürek hareket ettiğimizde Allah'ın izniyle karşımızda  durabilecek hiçbir güç tanımıyor, aşamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Vatanımızın  bütünlüğüne, ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine yönelik saldırıların  artmasının gerisinde işte bu hakikatin düşmanlarımız tarafından da görülmesi  vardır. Coğrafyamızda hüküm süren daha önce devletlerimiz olan Selçuklu da,  Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerdeki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır.  Henüz 100'üncü yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin de aynı akıbete  düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep  birlikte kardeş olacağız ve unutmayalım vazgeçmeksizin Türkiye olacağız."
 
 
Her fırsatta tekrarladıkları "Rabia"nın gerisindeki mananın bu  olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tek millet diyerek 84 milyonun birliğini, beraberliğini ifade  ediyoruz. Tek bayrak diyerek rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın  birleştiriciliğini vurguluyoruz. Tek vatan diyerek 780 bin kilometrekare vatan  toprağının bölünmezliğine işaret ediyoruz. Tek devlet diyerek Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nden başka devletimiz olmadığını, olamayacağını anlatıyoruz. Kahramanlık  destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz,  her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir.  Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi döktüğümüz her damla gözyaşı ve her damla  ter de geleceğimizi aydınlatan birer ışık hüzmesidir."
 
 
"Milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez"
Şehit yakınları ve gazilerin böylesine mukaddes bir davanın en ön  saflarında yer aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Elbette milletimiz ve devletimiz  size olan borcunu asla ödeyemez. Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim  edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın, minnettarlığımızın küçük birer  nişanesidir. Dedesinden, atasından kalan istiklal madalyalarını gururla taşıyan  torunlar olarak bizler ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak inşallah sizlerin  soyundan gelenler de sizinle aynı şekilde gurur duyacaklardır. Rabb'im hepinizden  razı olsun." diye konuştu.
 
 
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 18 Mart  Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Çanakkale destanını yazan  kahramanlarımızın her birini özellikle de şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle  yad ediyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için Malazgirt'ten Niğbolu'ya,  Mohaç'tan Preveze'ye, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden  Kıbrıs çıkarmasına kadar nice savaşlar verdik. Ecdadını özellikle unutmayan bir  nesil var, kaldı ki ecdadın kanlarıyla yoğurarak vatan yaptığı bu toprakları  onların hatıralarına layık şekilde korumak, devletimizi güçlendirmek ve büyütmek  için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz." dedi.
 
 
Çanakkale Savaşlarının hem İstiklal Harbi'nin girizgahı olması hem de  milletin topyekun kıyamını ifade etmesi bakımından ayrı bir öneme sahip olduğunu  vurgulayan Erdoğan, "Eğer Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış, o muhteşem  zafer kazanılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya  kalacaktık. Çanakkale, tarafların kimliklerine baktığımızda kelimenin tam  anlamıyla yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır. Türk milleti,  Bursa'dan Kastamonu'ya, Konya'dan Manisa'ya, İzmir'den Mersin'e, Halep'ten  Debre'ye, Kosova'dan Kudüs'e, Musul'dan Selanik'e kadar coğrafyamızın her  köşesinden insanıyla Çanakkale'de bu hayasız akına imanıyla 'dur' demiştir."  ifadelerini kullandı.
 
 
"Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi  başaramadılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale mahşerini  "Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar/ O, rüku olmasa dünyada eğilmez başlar/  Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor/ Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler  batıyor." şeklinde tasvir ettiğini dile getirerek, "Çanakkale'de bir hilal uğruna  çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi  kurtardık." dedi.
 
Bugün de Türkiye sınırları içinde ve dışında istiklal ve istikbali  korumak için hazır bekleyen nice güneşlerin aydınlığında büyük ve güçlü  Türkiye'yi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Dün var güçleriyle  yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar. Bugün de terörden  darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler.  İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar." şeklinde konuştu.
 
Demokrasi ve kalkınma yolunda attıkları her yeni adımda, kazandıkları  her mücadeleyle geleceğe daha güvenle baktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmak konusundaki ısrarımızın  sebebi, üzerimizde oynanan oyunları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle  yeksan etmektir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve coğrafyamızdaki bin  yıllık varlığımızdan aldığımız dersler ışığında evlatlarımıza 2053 vizyonunu  miras olarak bırakıyoruz."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılını Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılı  olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, bu yılın aynı zamanda İstiklal Marşı yılı  olduğunu da belirtti.
 
İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi, satırı ve her bir dörtlüğünün  verilen mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla dolu olduğuna işaret eden  Erdoğan, "Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik  olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz  gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşı'mızdaki ruhu hep birlikte  içselleştirmemiz 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerine aşılamamız, bu bakımdan  büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.
 
"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz, bu evlatlarımızın omuzlarında  zirveye çıkacaktır"
Programda şehit yakını ve gazilerin çocuklarının da olduğuna işaret  eden Erdoğan, "İnşası için var gücümüzle çalıştığımız büyük ve güçlü Türkiye  hedefimiz, işte bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacaktır." dedi.
 
 
Şair Arif Nihat Asya'nın "Şehitler tepesi boş değil toprağını  kahramanlar bekliyor / Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor."  dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Sevgili çocuklar bayrağımızı da dalgalandıracak  rüzgar dün dedelerimizdi, bugün babalarınız oldu, yarın da inşallah sizler  olacaksınız. Kalbinden iman, dilinden tekbir, elinden bayrak eksik olmayan, her  alanda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş evlatlara sahip olduğumuz müddetçe  gözümüz arkada kalmayacaktır." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası tevcih edilecek şehit  yakını ve gazileri tebrik ederek, "Rabb'im bizleri şehitlerimizin yolundan  ayırmasın." temennisinde bulundu.
 
 Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, şehit yakını ve gazilere  madalya ve beratlarını takdim etti.
 
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli  Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet  komutanları ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

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