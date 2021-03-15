Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı bir kat daha arttırmıştır.
Kongremizde başkanlığa aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı şimdiden tebrik ediyorum. Hem Genel Merkez'de hem İzmir İl Bakanlığımızda başarılı çalışmalar yürütmüş, gayretli bir kardeşimizdir.
İnanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu MKYK üyesi, il, ilçe başkanı, vekil, belediye başkanlığı gibi görevleri başarıyla yürütüyor. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor.