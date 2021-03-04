Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Önümüzdeki hafta açıklayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkalamalarından satır başları:

Üye sayımızı yaklaşık 11.5 milyona çıkararak milletimiz ile bütünleşme noktasında rakipsiz olduğumuzu gösterdik. İnşallah hep birlikte milletimizin umudu olan AK Parti'nin bu tutumunu sürdüreceğiz.

Derdini dinlemedik, yüreğine dokunmadık tek bir insan bile bırakmayacağız. Ancak böyle vatandaşımızın bize olan desteğinden emin olabiliriz. Dünyanın içinden geçtiği dönüşüm süreci sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Türkiye daha önce fırsatları hep kaçırmıştı. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmuştur.

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz.

Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar.

Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur.

Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

İktidar yolunu vesayet, darbe ve dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserler ve geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geride kalmıştır.

CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti. Bu partinin faşistlikte, bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı daha iyi göstereceğimizi unutmayacağız.

Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte de kendisine umut verecek kadrolara bakar. Reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.

Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Yönetim sistemi arayışlarının zirvesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Türkiye köklü bir yönetim şekli değişikliğine imza atmıştır.

Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayacağız.

Eski Türkiye görüntüsü olan çöp dağlarının ortaya çıkması, su tankerlerinin görülmesi yıkım değil de nedir? AK Parti'nin yönetiminde bir yerde çıksa yeri göğü inletecek çevreler, CHP'de söz konusu olunca lal kesilmişlerdir.