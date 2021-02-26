Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Türk sinema sı deyince akla Yeşilçam gelir. Atlas Sineması da adı Yeşilçam'da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve hepimizin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekandır. Aynı zamanda Sultan Abd ülaziz döneminde 1870'lerde şu tarihi binasıyla da İstanbul 'un en güzel mimari eserlerinden biridir.

'ÖNEMLİ ULUSLARASI ÖDÜLLER BURADA SERGİLENECEK'

1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde her şeyiyle yeniledik. Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Kültür ve sanat alanında sahip olduğumuz köklü birimi vatandaşlarımızın yanında tüm insanlığa sunmak en baştaki görevlerimizden biri.