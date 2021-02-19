Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş çağrı: Provokatörlerin ellerine terk etmeyin

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Son 18 yılda ülkemizin spor anlayışını baştan aşağı yeniledik. 2002'de 1570 tesis varken bugün bu sayı 3903'e çıktı. Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Ülke genelinde 32 stadı tamamladık. Buraları dört dörtlük bir spor tesisi olarak tasarlıyoruz.

Spor altyapısına yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Sporcularımız 2002'de 1481 madalya kazanabilmişken 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini gösterdiler.

Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

'GENÇLERİMİZİ PROFESYONEL PROVOKATÖRLERİN ELLERİNE TESLİM ETMEYİN'

Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.