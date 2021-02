Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz

Ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ruhları için Fatiha Suresi'ni okuduktan sonra sözlerine başladı. Erdoğan, 2021 senesinin Türkiye tarihi ve kültürü açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırdığına dikkat çekti.

Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında 'Bizim Yunus' ve 'Dünya Dili Türkçe' temalarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, bu etkinliklerle Yunus Emre'yi bir kez daha yad ederken onun mesajlarını tüm insanlığa ulaştırmaya çalışacaklarını da dile getirdi. Erdoğan, "Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, Pir Sultan'ı, velhasıl 780 bin kilometre kare vatan toprağını sevgiyle aşk la kardeşlikle yoğuran her bir gönül sultanımızı yüreklere nakşedeceğiz. 1071 Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından ecdadımızın bu topraklarda inşa ettiği camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar, hanlar ve kervansaraylar Anadolu ’ya yepyeni bir kimlik kazandırmıştır.

'YUNUS EMRE BİZİM İLLERE BİR KÖPRÜDÜR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin Tapduk Emre Hazretlerinin dergahında bir insan-ı kamil olarak yetiştiğini ve bu ocakta 40 yıl boyunca yavaş yavaş piştikten sonra ebediyeti kazanma, rızaya erme, teslimiyete varma hayata ve mahlukata aşk nazarıyla bakma yolunun mihmandarı olduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşık Yunus da İslam'da tecelli eden bütün güzellikleri aşk imbiğinden geçirerek şiirlere, ilahilere, kelimelere döktü. Vefatının üzerinde tam 7 asır geçmesine rağmen Yunus Emre'yi her dem taze tutan sır işte bu aşktır. Mecnuna çölleri aştıran, Ferhat'a dağları deldiren, pervaneyi ateşe atan, bülbülü ağlatan, neyi inleten de yine aynı aşktır. O aşk ki Alparslan'ı Anadolu'nun, Selahaddin-i Eyyübi'yi Kudüs'ün, Sultan Fatih'i İstanbul 'un yollarına düşürmüştür. O aşk ki Hazreti Mevlana’ya ‘Hamdım, piştim, yandım’ dedirtmiştir. O aşk ki İbrahim Ethem’e tacını ve tahtını terk ettirmiştir. İşte bunun için ulema ‘İnsanı insan yapan öz yaradılışındaki aşk cevheridir’ demiştir. Aşk odunda pişirdiği şiirleri, ilahileri ve sözleriyle Yunus Emre de aşk medeniyetinin bayraktarı olmuştur. Yunus Emre, Ahmet Yesevi’den Hacı Bektaş’a bizim illere bir köprüdür. Anadolu’daki 700 yıllık varlığımızı temsil eden gönül eridir. Bir büyük mürşit, bir derin mütefekkirdir, bütün kinlerin, nefretlerin, ihtirasların dışında sevelim sevilelim diyen yüce bir gönüldür. 72 millete bir göz ile bakabilmeyi öneren vicdani bir duruştur."

Yunus Emre'nin aynı zamanda Türkçenin mimarı olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: "O Türkistan'da Ahmet Yesevi ve dervişlerinin hikmetleriyle başlayan çığırı Anadolu'da daha da geliştirmiştir. O Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. Onun bize bıraktığı en büyük miras, her bir dizesinin kelime kelime, her bir kelimesinin hece hece, her bir hecesinin harf harf saçaklanarak 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçemizdir. Türkçe dilimiz, kimliğimizdir, asırlara sari kültürümüzün taşıyıcısıdır. Dilini kaybeden bir millet hafızasını kaybeder, benliğini kaybeder, hatta inancını kaybeder. Ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır. Gerek dünya tarihine gerekse Türk tarihine baktığımızda bunun sayısız örneğini görürüz. Avrupa kıtasındaki soydaş toplulukların önemli bir bölümünün dilleriyle bağları kopunca nasıl Slavlaştıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Afrika 'da sömürgecilerin işgal ettikleri yerlerde insanların inançlarıyla beraber dillerini de hedef aldıklarına şahit oluyoruz. Unutmayınız, vatanı önce dil sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. Sadece kendimiz sahip çıkmakla kalmamalı, Türkçemizi dünya dili haline getirmeliyiz."