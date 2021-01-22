Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TÜGİK çatısı altında Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, bunun için de gayret sarfeden tüm iş adamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. İlk ayının sonuna doğru yaklaştığımız 2021'in tüm insanlık için sağlık , huzur, esenlik getirmesini temenni ediyorum. 2021 salgın sebebiyle tüm dünyayla birlikte sıkıntılı geçti. Bununla birlikte salgın döneminde güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin, araştırma geliştirmenin önemliliğini çok açık gördük. İnovasyona, AR-GE'ye, ihracata önem veren firmalar süreci en az zararla atlattı. Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor

TÜRK ŞİRKETLERİ RAKİPLERİNE FARK ATIYOR

Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine fark atıyor. Aşılamanın artmasıyla beraber salgın geriledikçe ülkemizin yakaladığı ivme artacaktır. İhracatta geçen seneyi 169.5 milyar gibi bir rakamla kapatmayı başardık. İhracatçı sayımız 87 bin 400'ü aştı. 2020 yılında kurulan şirket sayısı salgına rağmen %20 artarak 101 bin 318'e ulaştı. Bazı dostlar yanıma geldi, "Dükkanlar, şirketler kapanıyor" diyor. Kapanan falan yok. Bunlar güçlü şirketler, ihracat yapıyorlar. Ama birileri de buralardan nemalanmak istiyor. Yılın son günlerinde İngiltere 'yle imaladımğımız serbest ticaret anlaşması gümrük anlaşmasından sonra en önemli anlaşmamızdır.

AB ile gümrük birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah 2021 yılında tüm bu çalışmaları daha da ileriye taşıyarak devam ettireceğiz.

'ÜLKEMİZİ YATIRIM ÜSSÜ YAPACAĞIZ'

Son 18 yıldır vatandaşımızın hayatının her alanına dokunan reformlarımız sayesinde ülkemizi diğerlerinden ayrıştırmayı başardık. Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlıkla gideceğiz. Tüketici güven endeksi ocakta %4 artarak 83.3'e yükseldi. Kur cephesi nispeten istikrar kazandı. Kasım ayından bu yana merkezi yönetim borç stokumuz yaklaşık 150 milyar lira azaldı. Ülke risk primimiz de düşüyor. Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini atacağımız kararlı adımlarla düşürmeye devam edeceğiz.

Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üstünde portföy girişi gerçekleşti. Ekonomimizin uzun dönemli sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz. Büyümenin kendisi kadar istikrarı ve istihdam oluşturması da istiyoruz. Yüksek teknoloji sektörleri öncelikli olmak üzere çekeceğimiz uluslararası yatırımlarla ülkemizi bir teknoloji, yatırım üssü yapacağız.