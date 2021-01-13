Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yerli ve millisini kuracağız

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Farklı branşlardan milli sporcularımız, gazetecilerimiz ülkemizin dört bir yanında ailelerimiz ve evlatlarımızla bir araya geldik. Gençleri uyuşturucudan korumak amacıyla Narkotik Polisi Anne projesiin hayata geçirdik. Bölücü örgüt askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, din görevlimizin, en çok da Kürt kardeşimizin kanını dökerek varlığını sürdürmüştür.

"BU TOPRAKLARIN GELECEĞİNDE TERÖRE VE ŞİDDETE YER YOKTUR"

Kandil'deki terör balonları ve siyasetteki uzantılarının Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetinden korkmalarının temel sebebi de budur. Türkiye şiddete, teröre, katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi inşallah anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktı, hiç endişeniz olmasın.

Bu toprakların geleceğinde teröre ve şiddete yer yoktur, olmayacaktır. Bu süreçte hepimizde, özellikle de siz değerli basın mensuplarına, sanatçılara büyük sorumluluklar düşüyor.

Bölücü örgüte gönüllü avukatlığa soyunan sözde insan hakları dernekleri bu annelerin feryatlarına kör ve sağır kesildiler. İttifak ortaklarını küstürmemek için devleti suçlayan, destek vermek yerine analara desteğe giden bakanlarımızı eleştiren partiler oldu.

Lafa gelince demokrasi, çocuk ve kadın haklarını kimseye bırakmayanlar evlatları kaçırılmış annelere bir kez olsun sahip çıkmadılar. Ne Batılı medyadan, ne de Batılı insan hakları kuruluşlarından hiçbir dayanışma mesajı duymadık.

"500 GÜNDÜR 3 MAYMUNU OYNADILAR"

Ne Batılı medyadan, ne de Batılı insan hakları kuruluşlarından hiçbir dayanışma mesajı duymadık. Ülkemizdeki muhalefet partilerinden sözde insan hakları örgütlerine kadar birçok kesim tam 500 gündür bu meselede 3 maymunu oynadı.

Diyarbakır Anneleri sadece terör örgütünün karanlık yüzünü değil, bu riyakarlığı da ifşa ettiler. Ülkemizdeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı. Yurtdışındaki insanların bölücü örgütün bu coğrafyada açtığı derin yaraları öğrenmesi, anlaması önemlidir.