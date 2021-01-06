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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İmzalar atıldı

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 18:30 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 20:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki konuların ele alındığını belirten Erdoğan, "Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın  toplantısı düzenledi.
 
 Arnavutluk'un dost ve kardeş müttefik bir ülke olduğunu ifade eden  Erdoğan, Türkiye ve Arnavutluk'un asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte  mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki kardeş ülke olduklarını  belirtti.
 
Asırlara uzanan ortak tarihin izlerini, edebiyattan sanata, düşünce  hayatından mimariye kadar uzanan geniş bir alanda görmenin mümkün olduğunu  aktaran Erdoğan, bugün Elbasan'dan Korça'ya (Görice), İşkodra'dan Vlore'ya kadar  Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarih ve kültüre ait birçok izler  görülebileceğini söyledi.
 
İlhamını kadim tarihten alan bu bağları daha da güçlendirmeyi görev  edindiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Başbakan Rama ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili  ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle az önce Yüksek  Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi  imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık.  Attığımız bu adım her alandaki iş birliğimizin daha da geliştirilmesine imkan  tanıyacaktır. Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde ikili konuların yanı sıra  bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü  alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatı bulduk.  Önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir teatisinde  bulunduk."
 
"Türkiye, Arnavutluk halkının imdadına koştu"
 
Erdoğan, Arnavutluk'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dönem  başkanlığını başarıyla yürütmesinin hemen ardından 1 Ocak itibarıyla Karadeniz  Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığını üstlendiğini anımsattı.
 
Rama'ya bu önemli görevde başarılar dileyen Erdoğan, 21 Eylül ve 26  Kasım 2019'da Arnavutluk'un iki büyük deprem yaşadığını ifade etti.
 
Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan her iki depremden sonra Türkiye  olarak Arnavut halkının imdadına koştuklarını, arama kurtarma çalışmalarından  diğer yardımlara kadar ellerindeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber  ettiklerini anlatan Erdoğan, ayrıca evleri yıkılanlar için 522 konut inşa etme  kararı aldıklarını dile getirdi.
 
TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği deprem konutlarının temel atma  törenini 23 Aralık'ta hep birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan,  inşaatı Ağustos 2021'de tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahiplerine teslim  edeceklerini vurguladı.
 
Konutların Türkiye ve Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir  sembolü olacağına inandığını aktaran Erdoğan, depremde hayatını kaybeden  Arnavutlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
 
Rama ile görüşmelerde bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkileri de  değerlendirme fırsatı bulduklarına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un  en büyük dördüncü ticari ortağı olduğunu vurguladı.
 
"Tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz"
 
Müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar  dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumunda olduklarını  bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin  Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'ta bilhassa  altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Böylelikle,  ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. Osmanlı  döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya  büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro  değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür  bakanlarımız az önce Arnavutluk'taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan  İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Cami'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz  tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. İnşallah önümüzdeki bahar  aylarında bu projeye de başlamış olacağız."
 
Erdoğan, görüşmelerdeki ana gündem maddelerinden birinin de terörle  mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliği olduğunu vurguladı.
 
FETÖ ile mücadele
 
FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk  makamlarıyla hemfikir olduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlenmesine izin  vermeyeceğiz. Bu vesileyle Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili  tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Yine bu arada Türkiye Maarif Vakfı  olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile  Sayın Başbakan'ın da rektörle bir araya gelmesi suretiyle adımı da atılacaktır.  Zira şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 100 civarında Arnavut evladımız  eğitim, öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber şu anda eğitim öğretimde Türkiye ve  Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış olunuyor. Bu düşüncelerle 25  Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk ve Arnavut halkına  hayırlı olmasını temenni ediyorum."
 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1008'er  odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için '3 ay' dedik, bu  leblebi çekirdek. Tabii MR, ultrasonografi ve röntgen cihazları gibi teknik  donanımları da olacak. İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathane var,  buradaki ameliyathane sayısı tabii daha düşük olabilir." ifadelerini kullandı.
 
Arnavutluk'ta hastane yapılacak
 
Arnavutluk'a yapılacak hastaneyle birlikte burada artık sıkıntı  yaşanmayacağına işaret eden Erdoğan, Sağlık Bakanlığının, geçici bir süre  Türkiye'den doktor, hemşire ve sağlık memuru gibi sağlık elemanlarını da  göndereceğini ve Türklerin, Arnavutluk'taki sağlık ekibine öğreticilik yapacağı  bilgisini verdi.
 
Arnavutluk'ta yapılacak hastaneyi çok önemsediklerini vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi  inşallah kendi halkına kazandırmış olacak, bunu çok önemsiyoruz." dedi.
 
Erdoğan, Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta devraldığı üniversite ile  ilgili de şu değerlendirmede bulundu:
 
"Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta  İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak. Bununla beraber de öğretim üyeleri  ile her şeyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması ki şu anda  bile 100 Arnavut öğrencimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. Tabii bunlar da  bizim için ayrı bir kazanım ve bu adımı da atmak suretiyle Türkiye-Arnavutluk  arasındaki bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey adımı adeta uygulama alanına girmiş  olacak."
 
Anlaşmalar imzalandı
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama ile düzenlediği basın toplantısı  öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Sağlık ve Tıp  Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk  Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı.
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim  Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk  Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.
 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile  Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu  Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin Uygulanmasına Dair  İşbirliği Protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk  Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri  Alanında Mutabakat Zaptı'nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk  Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek  Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk
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