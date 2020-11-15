Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye olarak koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele veriyoruz.

Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık.

Vatandaşlarımızı kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadık.

Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken biz din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 156 ülkesine tıbbi malzeme gönderdik.

KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık.