Türkiye'den tarihi hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayiinin güçlendirilmesi olarak belirledik. Karar ve deniz araçlarında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

'İHA, SİHA VE TİHA ÜRETİMİNDE DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ'

Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. 1 milyar olan cirosu 11 milyar doları yakaladı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Karakulak elektronik harp sistemi artık kullanıma hazır. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

Tabii bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Düşman radarlarının tespit edilmesi, köreltilmesinde elektronik harp sistemimiz çok büyük rol oynadı. Yeni nesil Koral projesini başlatıyoruz. Düşman unsurlarını algılama, karıştırma, köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.