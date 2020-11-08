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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çok güçlü şekilde çıkacaktır

AA |  08 Kasım 2020 Pazar - 16:02 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 16:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nde toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye salgın sürecinden çok daha güçlü şekilde çıkacaktır'' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara  Bölgesi'nin sanayi üssü olan Kocaeli'nin, asla ihmal edilmemesi gereken illerden  biri olduğunu belirterek, "Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi  bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur  kaynağıdır." dedi 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu  açılış töreninde yaptığı konuşmada, ağustos ayında TÜBİTAK'a ait Mükemmeliyet  Merkezleri ile Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon  Merkezi'nin açılış töreni için şehre geldiğini, üç aylık aranın ardından il  kongresi ve toplu açılış töreni vesilesiyle Kocaeli'de bulunmaktan büyük  bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.
 
Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerini sunan  Erdoğan, il kongresini partiye yakışır bir coşku ve kardeşlik ikliminde az önce  gerçekleştirdiklerini, kongrede görev alan herkesin halka hizmet Hakk'a hizmettir  düsturuyla gece gündüz demeden Kocaeli için Kocaeli halkı için çalışacağına  inandığını belirtti.
 
 "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir"
 
 "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir. Hizmete talip  olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara, ülkesi ve milleti için  davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir." diyen Erdoğan,  konuşmasına şöyle devam etti:
 
"Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese, her bir  Kocaelili kardeşimize bu süreçte önemli sorumluluklar düşüyor. Marmara Bölgemizin  sanayi üssü olan Kocaeli, asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden biridir.  Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle, teknoloji  merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.
 
Biz de Kocaeli'ye gelirken elimiz boş gelmemeye özen gösteriyoruz.  Şehrimize yaptığımız hemen her ziyareti muhakkak bir açılış töreniyle  taçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün de bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel  sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını  yapıyoruz. Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan 1527 dersliği, 5  okul spor salonunu, 9 atölyeyi, 180 kişilik pansiyonu ve bir konferans salonunu  Kocaeli'mizin hizmetine sunuyoruz. "
 
Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni, Gölcük Sağlık  Kompleksi'ni, Gölcük Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ve 112 Acil Sağlık  Hizmetleri İstasyonu'nu bugün resmen hizmete açtıklarını aktaran Erdoğan,  ulaştırmada şehir hastanesi bağlantı yollarının, sanayi ve teknolojide TÜBİTAK ve  TSE'ye ait Teknoloji Merkezi ile deney laboratuvarlarının açılışını  gerçekleştirdiklerini söyledi.
 
"Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten  memnuniyet duyuyorum"
 
Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından  şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün  yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu  ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı  yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi  açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını  verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu sene şampiyon olarak bir  üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar  diliyorum." dedi.
 
Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı kurumların şehirdeki hizmet  binalarının ve yatırımlarının açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan,  "Maşallah belediyelerimiz Kocaeli halkımıza hizmette sınır tanımıyor. Bahanelere  sığınmadan, zorluklar karşısında yorulmadan, aşkla AK Partili belediye  başkanlarımız hemşehrilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı  1 miyar 170 milyon liralık 50 ayrı yatırım, proje, hizmet ve eserin de  Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
 

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